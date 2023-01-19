19 января 2023, 02:39
Довести гуманитарный груз до конечного потребителя — это основная цель
Военный аналитик Онуфриенко объяснил важность доставки гуманитарного груза до потребителя
Гуманитарный груз важно довести до конечного потребителя, без промежуточных звеньев. Об этом рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Далее — прямая речь.
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Основная цель — это довести гуманитарный груз до конечного потребителя, до тех ребят, которые будут этим пользоваться. Без всяких промежуточных звеньев, потому что, скажем так, доверие к этим промежуточным звеньям служившие в армии не питают.
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Я понимаю, что там могут быть очень честные люди, но анекдоты про прапорщиков появились не на пустом месте.
Мне приходилось говорить с людьми, которые поставляли беспилотники, тепловизоры, а потом именно эти единицы техники с этими номерами встречали на «Авито». Поэтому, собственно, я и сопровождал грузы, и ездил, чтобы они доходили до конечного потребителя.
Есть люди, которых я знаю много лет, многие из них с 2014 года стали уже командирами батальона. Я с ними общаюсь, я знаю их потребности, я знаю, что эти люди за много лет доказали свою порядочность, честность, убежденность, и что эти деньги или эти материальные ценности — оружие, машины, все что угодно — не пропадут.
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