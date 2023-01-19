Эксклюзив 19 января 2023, 02:39 Довести гуманитарный груз до конечного потребителя — это основная цель Военный аналитик Онуфриенко объяснил важность доставки гуманитарного груза до потребителя

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Гуманитарный груз важно довести до конечного потребителя, без промежуточных звеньев. Об этом рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

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Основная цель — это довести гуманитарный груз до конечного потребителя, до тех ребят, которые будут этим пользоваться. Без всяких промежуточных звеньев, потому что, скажем так, доверие к этим промежуточным звеньям служившие в армии не питают.

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Я понимаю, что там могут быть очень честные люди, но анекдоты про прапорщиков появились не на пустом месте.

Мне приходилось говорить с людьми, которые поставляли беспилотники, тепловизоры, а потом именно эти единицы техники с этими номерами встречали на «Авито». Поэтому, собственно, я и сопровождал грузы, и ездил, чтобы они доходили до конечного потребителя.

Есть люди, которых я знаю много лет, многие из них с 2014 года стали уже командирами батальона. Я с ними общаюсь, я знаю их потребности, я знаю, что эти люди за много лет доказали свою порядочность, честность, убежденность, и что эти деньги или эти материальные ценности — оружие, машины, все что угодно — не пропадут.