Россияне рассказали, каким знаменитостям доверяют больше всего

На втором месте актер Константин Хабенский. Замыкает тройку лидеров актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Десятка самых популярных людей выглядит следующим образом:

1. Иван Ургант,

2. Константин Хабенский,

3. Дмитрий Нагиев,

4. кинорежиссер Никита Михалков,

5. певец Филипп Киркоров,

6. телеведущий, генеральный продюсер канала «Спас» Борис Корчевников,

7. актер Иван Охлобыстин,

8. актриса Чулпан Хаматова,

9. ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов,

10. ведущая программы «Орел и решка» Анастасия Ивлеева.

Во вторую десятку попали резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Гарик Мартиросян, комедийный актер Сергей Светлаков, автор цикла программ «Намедни» Леонид Парфенов, режиссер Федор Бондарчук, актеры Михаил Пореченков и Сергей Безруков, ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Замыкает топ-20 ведущий программ «Чудо техники» и «Идея на миллион» Сергей Малоземов.

Вторая часть рейтинга выглядит так:

11. Лариса Гузеева,

12. Федор Бондарчук,

13. Сергей Безруков,

14. Гарик Харламов,

15. Леонид Парфенов,

16. Гарик Мартиросян,

17. музыкант Василий Вакуленко (Баста, Ноггано),

18. Сергей Светлаков,

19. Михаил Пореченков,

20. Сергей Малоземов.

В опросе участвовали жители городов с населением свыше 100 тысяч человек. Опрошенные были старше 14 лет. У них просили назвать семь знаменитостей, которым они доверяют больше всего.

В целом, отмечают исследователи, россияне выражают большее доверие человеку, который совмещает сразу несколько амплуа — актера, телеведущего, режиссера и блогера.