Доверительные отношения как профилактика. Психолог рассказал, как убедить детей не уходить с незнакомцами

Очень важно, чтобы ребенок умел защитить себя и научился говорить «нет» незнакомым людям. Для этого он должен доверять своим родителям — дети из семей, в которых со взрослыми не сложились доверительные отношения очень редко обращаются за советом или говорят о проблемах. Об этом «360» рассказала детский психолог, нейропсиолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она подчеркнула, что ребенка нужно научить общаться с чужими взрослыми не доверительно — не запугивать, но объяснить, что не все люди являются друзьями.

«Есть наши близки, есть знакомые, а есть незнакомые. С незнакомыми людьми нужно общаться при родителях. Поэтому если какой-то незнакомый человек подходит и что-то предлагает, надо подойти к родителям и спросить разрешение. Это ребенок должен четко знать», — отметила она.

Наумова подчеркнула, что дети в возрасте девяти лет очень доверчивы и боятся обратиться к родителям, если у них не сложились с ними доверительные отношения. Например, если ребенок растет в пьющей семье или родители слишком строго к нему относятся.

«Как профилактика, очень важно выстроить с ребенком доверительные отношения. Чтобы ребенок не боялся обратиться за помощью, рассказать о проблемах. Для этого нужно, чтобы родители не ругали ребенка, не обвиняли, не наказывали, а выслушивали и поддерживали. Только после того, как ребенок почувствовал себя в принятии, в заботе, что он, наконец, доверяет, только после этого мы ему задаем наводящие вопросы. Отвечая на них, наш ребенок сделает верный вывод — как вести себя в такой ситуации в следующий раз», — подчеркнула Наумова.

Психолог добавила, что ребенок, у которого с родителями сложились доверительные отношения, не уйдет с чужими людьми без разрешения. Если родные гуляют вместе с ним, он обязательно подойдет к ним и скажет, что ему незнакомая тетя предлагает что-то вкусное, или дядя зовет на что-то посмотреть.

«В большинстве случаев чужие люди боятся, когда ребенок говорит, что сейчас обратится к маме за помощью. Если ребенок 8-10 лет уже гуляет самостоятельно, без родителей, важно, чтобы он знал — можно просто блефовать и обращаться к чужим людям или просто кричать в толпу: „Папа, подойди, мне тут дяденька что-то предлагает“. Злоумышленники, как правило, в этот момент понимают, что надо убегать, и убегают», — уточнила она.

Наумова подчеркнула, что детям этот тест обычно нравится, и он действительно может помочь в подобных ситуациях. При этом очень важно, чтобы дети умели себя защищать и говорить нет.

«Чужие люди, злоумышленники, обычно сначала ребенка похвалят, а потом начинают запугивать. Важно, чтобы ребенок понимал: даже если его хвалит чужой человек, он должен сказать, что должен спросить родителей, можно с ним разговаривать. Пока еще ребенок не разомлел и не вступил в контакт, пока его не успели заинтересовать. Важно в самом начале разговора говорить: „Я с родителями, сейчас у них спрошу, можно ли с вами говорить“», — заключила она.