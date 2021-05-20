После трагедии в казанской школе появились новости о детях, которые приносят в школу оружие или провоцируют разговорами о нападении. Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила «360», что подростки поступают подобным образом из желания защитить себя.

Специалист подчеркнула, что дети попали под впечатление: у них перед глазами оказался способ прославиться, отомстить за какие-то обиды и одновременно стать сильным. Информацию в такой интерпретации они получили через социальные сети.

«Там достаточно много роликов было про то, как можно прославиться, защититься и одновременно стать сильным, отомстить за себя таким образом. Такая пропаганда прошла, дети приняли это к сведению и начали этим бравировать», — сказала Наумова.

Ребенок, по ее словам, в подобной ситуации чувствует себя смелым. Взрослые такое поведение осуждают, а он, наоборот, считает его правильным. Поэтому фигуру казанского стрелка и стали культивировать.

«Чтобы таких опасных ошибок восприятия с последствиями у детей не было, очень важно, чтобы дети общались с родителями, выстраивали доверительные отношения. Чтобы дети могли, услышав новую информацию, поговорить со своими родителями, а родители <…> не оказались бы в этот момент шокированы, не стали ребенка осуждать, наказывать, ругать, порицать», — подчеркнула психотерапевт.

Она заметила, что родителям следует разделить чувства со своим ребенком, внимательно выслушать его утверждения и после осторожно переубедить.

«Не путем назидания, а через вопросы. И помогать принимать верное решение, чтобы ребенок не оказался преступником», — заключила Наталья Наумова.

Трагедия в гимназии № 175 Казани произошла 11 мая. Бывший ученик Ильназ Галявиев, по данным СК, устроил в учебном заведении стрельбу. Молодой человек подорвал самодельную бомбу и применил огнестрельное оружие, на которое у него имелось разрешение. Погибли девять человек — семь школьников и две учительницы.