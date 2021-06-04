«Доверие педагогов подорвано». Учителя начали увольняться из ярославской школы после ложного обвинения

В ярославской школе № 37 сложилась странная ситуация, когда педагогов обвинили в разучивании с детьми немецкого марша к смотру строя и песни «Чеканим шаг». На самом деле, учительница хотела, чтобы ученики исполнили песню «Алеша», которая 25 лет была фактически официальным гимном болгарского Пловдива. Она посвящена советскому воину-освободителю.

Шестиклассники начали обсуждать ее в группе «ВКонтакте», и некоторые пришли к выводу, что это «кринж, а не песня». Один из них не нашел ничего лучше, чем скинуть в диалог песню Was wollen wir trinken. Она считается неофициальным маршем фашистских ВВС времен Второй мировой войны. Историки считают это мифом, но определенная репутация у произведения уже сложилась.

Видимо, переписку увидел кто-то из родителей учеников и рассказал о ней администрации школы, которая сообщила учителям о звонке из комиссии по делам несовершеннолетних по Ярославской области.

Классный руководитель Мария Острась сообщила порталу 76.ru, что немедленно переговорила с родителями мальчика, который так неудачно пошутил. Родители разволновались, им не хотелось, чтобы история имела серьезные последствия для ребенка. Учительница решила проконсультироваться с администрацией школы, и тут выяснилось, что звонка от полицейских не было. Но разбирательство коснулось учителей музыки и физкультуры, которые готовили детей к смотру. Теперь они хотят покинуть школу.

Мама мальчика, скинувшего песню в чат, призналась изданию, что ей не понравилось поведение администрации. Ее покоробило «вранье» и запугивание учителей. Женщина констатировала, что говорить о травле учителей в школах никто не хочет.

Источник «360» в ярославской школе на условиях анонимности признался, что тоже подумывает об уходе из этого учебного заведения.

«Не только из-за скандала, но и из-за процессов, которые школьная администрация, скажем так, регулирует не должным образом. Если доверие педагогов подорвано, надо делать выводы и решать проблемы», — сообщила она.

Из-за нелепой ситуации пострадали дети и педагоги. Напуганные перспективой общения с комиссией родители жестко и серьезно поговорили с детьми. Их наказали. Ложь администрации обидела и педагогов.

«Из-за этого ситуация и возникла, просто хочется, чтобы относились к педагогам уважительно. Вне зависимости от их стажа или молодости. Уходить нас не принуждают. Сейчас забрали документы два человека официально. Точно будет известно к концу каникул», — сообщила учительница.