Эксклюзив 10 января 2024, 18:31 «Доведем до логического завершения». Артист Иншаков вновь подаст иск к Ивлеевой Артист Иншаков пообещал снова подать иск против Ивлеевой после «голой» вечеринки РИА «Новости»

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Хамовнический суд вернул исковые требования советского и российского актера, певца Александра Иншакова к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей, однако истцы намерены довести дело до конца. Об этом артист заявил в беседе с «360».

«Будем доводить это до логического завершения, найдем местонахождение и адрес этой госпожи и продолжим наши действия, вот и все», — подчеркнул Иншаков.

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Иншаков планирует снова подать иск.

«Юристы занимаются этим вопросом. <…> [Сумма] не меняется», — добавил он.

Иск к блогерше на миллиард рублей Александр Иншаков подал после ее «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Мастер боевых искусств подчеркнул, что надо ставить людей на место и прекращать смотреть на их «безобразные лица».

Артист объяснил, почему выбрал именную такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей, то миллиард не станет для нее проблемой, заметил он.