Dove показал видеоролик о врачах после смены в маске

Компания поблагодарила врачей «за смелость, решительность и заботу о наших близких».

«Вы спасаете пациентов каждый день, вы наши супергерои», — сказано в пресс-релизе.

В российском подразделении бренда добавили, что «сейчас как никогда настоящая красота проявляется в мужестве — мужестве врачей».

Ранее аналогичные ролики косметическая компания выпустила и в других странах, среди которых Мексика, США, Испания и Франция.

В Instagram эти короткие видео объединили, посвятив получившийся ролик Дню медицинской сестры, который отмечался 12 мая.