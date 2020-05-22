Dove показал видеоролик о врачах после смены в маске
Косметический бренд Dove опубликовал ролик «Красота — в мужестве» с лицами российских медиков после часов, проведенных в масках. Также компания сообщила о выделении более девяти миллионов рублей на «поддержку усилий» в борьбе с коронавирусом.
Компания поблагодарила врачей «за смелость, решительность и заботу о наших близких».
«Вы спасаете пациентов каждый день, вы наши супергерои», — сказано в пресс-релизе.
В российском подразделении бренда добавили, что «сейчас как никогда настоящая красота проявляется в мужестве — мужестве врачей».
Ранее аналогичные ролики косметическая компания выпустила и в других странах, среди которых Мексика, США, Испания и Франция.
В Instagram эти короткие видео объединили, посвятив получившийся ролик Дню медицинской сестры, который отмечался 12 мая.