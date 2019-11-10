Доцента СПбГУ оставили в СИЗО

Подозреваемый сейчас сидит в СИЗО. Сторона защиты ожидает ареста и не питает иллюзий относительно меры пресечения, отметил Почуев. Ближайшее будущее Соколова 11 ноября определит Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Накануне 63-летнего историка доставили в больницу с переохлаждением после того, как выловили из реки Мойки. Но вот повторную госпитализацию ждать не стоит, отметил адвокат.

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Доцента задержали в Санкт-Петербурге 9 ноября. Его подозревают в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко. По данным СМИ, накануне преподаватель и бывшая студентка поссорились из-за того, что Соколов не хотел отпускать возлюбленную на день рождения к знакомым.

Ученый пытался утопить в Мойке рюкзак с отрубленными руками жертвы и пистолетом. Кроме того, водолазы нашли на дне ноги погибшей, рядом с ними лежали останки неизвестного человека. Позже подозреваемый написал явку с повинной и во всем признался.