Общество 23 июня 2023, 22:21 Доцента МГУ Лобанова признали иноагентом Минюст внес в реестр иноагентов доцента МГУ Лобанова и бизнесмена Невзлина РИА «Новости»

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Минюст России внес доцента МГУ Михаила Лобанова* и экс-совладельца компании «ЮКОС» предпринимателя Леонида Невзлина* в реестр иностранных агентов. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

По данным Минюста, Лобанов* участвовал в создании информационных материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о политике.

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Кроме того, в реестр попали ученый Илья Колмановский*, политик Евгений Ступин*, Роберт Латыпов*, Александр Белик*, политик Виталий Боварь*, объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*.

Ранее солист российской группы«Би‐2» Егор Бортник*, известный как Лева*, попал в список иностранных агентов. Как отметили в ведомстве, музыкант выступал против спецоперации на Украине, а также негативно высказывался в отношении России и ее граждан.

Президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов объяснил, почему Россия имеет право ограничивать права иноагентов, участвующих в информационной кампании против родины. По его словам, «негоже зарабатывать деньги в стране, которую ненавидишь».

*признан в России иностранным агентом