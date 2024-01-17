Общество 17 января 2024, 16:59 Доцент Захарова посоветовала вести деловую переписку по электронной почте, а не через мессенджеры

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Доцент кафедры общетеоретических дисциплин и русского языка как иностранного Тульского государственного университета Надежда Захарова в беседе с «ТСН 24» рассказала, что вести деловую переписку лучше всего через рабочую почту, однако в некоторых случаях уместны и мессенджеры.

Самое главное правило — отправлять сообщение в рабочее время и не использовать смайлы, если только этого не предполагает корпоративная культура компании.

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«Если в случае с электронной почтой допустимо отвечать на письмо в течение трех дней (когда нет просьбы ответить срочно), то в мессенджерах по неписаному правилу отвечают в течение текущего дня», — сказала эксперт.

Если вы хотите использовать голосовые сообщения, важно, чтобы вся информация вмещалась в одно и чтобы она была максимально конкретной.