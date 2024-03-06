Общество 06 марта 2024, 14:45 Доцент Созыкин предупредил, что в вазочке с конфетами на ресепшене часто бывает просрочка

Читать 360tv в

Лучше воздержаться от лакомств, которые часто предлагают в вазочке на ресепшене, потому что там нередко бывает просрочка. Об этом Life рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

По его словам, часто конфеты в таких вазочках стоят подолгу, и никто не следит за сроками их годности. Поэтому не стоит пробовать такие угощения, чтобы не было проблем с ЖКТ. Эксперт отметил, что дольше всего, до года, хранится карамель и леденцы. Также хорошие сроки у некоторых шоколадных конфет.

Реклама

«Конечно, если вы съедите одну просроченную конфету, ничего критичного не случится, но в целом есть такие конфеты не стоит, если не хотите заработать гастрит», — отметил Созыкин.

Авторы: