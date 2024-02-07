Общество 07 февраля 2024, 18:00 Доцент Созыкин: неправильно подобранные домашние тапочки могут привести к деформациям стопы

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Некачественные и неправильно подобранные домашние тапочки могут стать причиной деформации суставо-связочно-мышечного аппарата стопы. Об этом сообщил доцент Государственного университета просвещения Александр Созыкин в беседе с Life.

По словам эксперта, отдавать предпочтение стоит тапочкам из натуральной замши или шерсти со стельками из натуральных материалов внутри. Лучше всего, если домашняя обувь будет не небольшом каблуке.

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Также подошва тапочек должна быть гибкой. Кроме того, очень важно стирать их не реже одного раза в квартал, отметил Созыкин.