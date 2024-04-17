17 апреля 2024, 11:07
Доцент Солдатова призвала своевременно убирать сухие ветки с дачного участка
Доцент департамента публичного права факультета НИУ ВШЭ Лариса Солдатова в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказала, как уберечь себя от споров и конфликтов с соседями по загородному участку.
Первым делом эксперт призвала оформить имущество по всем прописанным законам и следить за чистотой территории. По правилам содержания земельных участков необходимо проводить своевременную уборку от сухих веток и травы, чтобы не допустить пожара.
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Солдатова также посоветовала аккуратно использовать химикаты или какие-то отравляющие вещества на участке.
Правила
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