Общество 04 апреля 2024, 15:50 Доцент «Синергии» Кобец посоветовала обращать внимание на батч- и штрих-коды при покупке косметики

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Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец рассказала, как распознать поддельную косметику. Важно обращать внимание на маркировку товаров, отметила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Так, батч-код поможет проверить оригинальность продукта, а штрих-код — узнать информацию о производителе и дате выпуска, пояснила специалист.

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По ее словам, качество косметики с натуральными компонентами можно оценить по составу. В списке должны быть только те ингредиенты, которые входят в стандарт Cosmos или NaTrue, добавил RT.