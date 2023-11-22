22 ноября 2023, 14:06
Доцент Меркулова предложила использовать скалку и полотенце для домашних тренировок
Кандидат педагогических наук и доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала, как организовать домашние тренировки с помощью обычных предметов. Отличными помощниками станут скалка и полотенце, отметила эксперт в беседе с Life.
Они способны заменить роллеры и валики, которые используют для «прокатывания» зон с напряжением в мышцах, добавила Меркулова.
Реклама
«Основное упражнение для вытягивания всего тела — лежание на роллере, в нашем случае на плотно свернутом полотенце. Исходное положение — лежа на спине, валик в районе спины, под поясницей или лопатками, руки вдоль туловища, носки стоп оттянуты», — пояснила эксперт.
По ее словам, во время таких занятий формируется осанка и улучшается подвижность суставов. Важно избегать воздействия на поясницу и область молочных желез.
Правила
Реклама
Реклама