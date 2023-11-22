Общество 22 ноября 2023, 14:06 Доцент Меркулова предложила использовать скалку и полотенце для домашних тренировок

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Кандидат педагогических наук и доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала, как организовать домашние тренировки с помощью обычных предметов. Отличными помощниками станут скалка и полотенце, отметила эксперт в беседе с Life.

Они способны заменить роллеры и валики, которые используют для «прокатывания» зон с напряжением в мышцах, добавила Меркулова.

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«Основное упражнение для вытягивания всего тела — лежание на роллере, в нашем случае на плотно свернутом полотенце. Исходное положение — лежа на спине, валик в районе спины, под поясницей или лопатками, руки вдоль туловища, носки стоп оттянуты», — пояснила эксперт.

По ее словам, во время таких занятий формируется осанка и улучшается подвижность суставов. Важно избегать воздействия на поясницу и область молочных желез.