26 декабря 2023, 17:01
Доцент Мануков: питомцы не смогут отравиться елочными и сосновыми иголками
Елочные и сосновые иголки не являются токсичными и не содержат ядовитых веществ. Домашние питомцы не отравятся, если их съедят, сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии ГУП Юрий Мануков в беседе с Life.
По словам эксперта, в таких случаях следует осмотреть питомца и обеспечить ему состояние покоя. Также можно дать животному пищу с высоким содержанием растительной клетчатки или залить в рот вазелин, используя шприц без иглы.
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При этом, если иголки попадут в пищеварительный тракт, они могут проткнуть слизистую оболочку пищевода или кишечника питомца, отметил Мануков.
Животные
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