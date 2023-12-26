Общество 26 декабря 2023, 17:01 Доцент Мануков: питомцы не смогут отравиться елочными и сосновыми иголками

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Елочные и сосновые иголки не являются токсичными и не содержат ядовитых веществ. Домашние питомцы не отравятся, если их съедят, сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии ГУП Юрий Мануков в беседе с Life.

По словам эксперта, в таких случаях следует осмотреть питомца и обеспечить ему состояние покоя. Также можно дать животному пищу с высоким содержанием растительной клетчатки или залить в рот вазелин, используя шприц без иглы.

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При этом, если иголки попадут в пищеварительный тракт, они могут проткнуть слизистую оболочку пищевода или кишечника питомца, отметил Мануков.