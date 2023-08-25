Общество 25 августа 2023, 10:03 Доцент Каштанова посоветовала молодым специалистам без опыта указать тему диплома в резюме

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Молодым специалистам без опыта работы очень сложно трудоустроиться. Таким работникам в своем резюме следует указывать тему диплома, сообщила доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова в беседе с Life.

По словам эксперта, также в резюме стоит добавить курсовые и проектные работы, написанные за все время обучения в вузе. Главная задача молодого специалиста — заявить работодателю о том, какую пользу он сможет принести компании.

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Кроме того, Каштанова посоветовала не пресыщать резюме лишней информацией и не использовать шаблоны для описания профессиональных качеств.