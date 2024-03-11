Общество 11 марта 2024, 11:04 Доцент Быстров рассказал, что нерастворимые микрочастицы антипригарного покрытия со временем попадают в организм

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Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил опасность антипригарного покрытия. По его словам, со временем его нерастворимые микрочастицы попадают в организм.

Как написали «Известия», в тефлоновых сковородах может содержаться перфтороктановая кислота, которая практически не разлагается в окружающей среде. Любую утварь с антипригарным покрытием при появлении трещин следует заменить на новую.

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«Но даже такую утварь (из керамики или титана. ― ред.) при появлении трещин, царапин и сколов нужно сразу же заменить», ― отметил Быстров.