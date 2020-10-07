Досуговый центр с кинотеатром появится на юго-западе Москвы

Культурно-досуговый центр с кинотеатром появится рядом с ТРЦ «Гагаринский» на юго-западе столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что объект соединят с торговым центром надземным переходом. На территории центра разместится подземная парковка на 375 мест. Фасад здания покроют ламелями с подсветкой, пишет «Вечерняя Москва».

«Первый этаж по аналогии с ТРЦ „Гагаринский“ будет застеклен. Боковые стены облицуют темными керамическими плитами. Внутри главным украшением культурно-досугового центра станет большой атриум, где будут размещаться лифты и эскалаторы», — рассказал архитектор.

Помимо прочего, у входа в здание предусмотрена площадь со скамейками. Войти в центр можно будет через «Гагаринский» или по пешеходным дорожкам, проложенным от метро «Ленинский проспект».