Общество 10 августа 2023, 16:57 Досуговые центры Москвы получили от города дополнительные помещения Гаман: Москва передала 28 дополнительных помещений досуговым центрам в шести округах Сайт мэра и правительства Москвы

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За шесть месяцев 2023 года столица передала 28 дополнительных помещений досуговым центрам в шести административных округах. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Это позволит организовать творческие студии и спортивные объединения для жителей столицы разного возраста.

В первом полугодии досуговым центрам столицы передано 28 помещений общей площадью более 7,4 тысячи квадратных метров. В них будут открыты творческие студии, спортивные секции для детей и взрослых из шести административных округов. Максим Гаман

Наибольшее количество помещений получили учреждения на северо-западе Москвы — 13. Для работы с населением на северо-востоке столицы выделили пять объектов, а на юго-западе — четыре.

Ранее специалисты сферы защиты детства провели День заботы о детях на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в Гостином Дворе.