Доступ всем. Новая платформа для образования на дому появилась в России

Самоизоляция — не время просто валяться на диване и набирать лишние килограммы. Освободившиеся дни можно и нужно использовать с пользой. Помочь в этом может новый сайт, который запустили для россиян. Платформа предоставляет возможность заниматься образованием дистанционно.

Всевозможные бесплатные сервисы и акции можно найти на портале «Доступ всем». Сайт поможет провести время в самоизоляции продуктивно. Например, для школьников сделали виртуальные классы, а лучшие преподаватели записали лекции. Доступны уроки и материалы Российской и Московской электронных школ, онлайн-библиотеки издательства «Просвещение» и «Яндекс.Учебник». Те, кому вот-вот предстоит сдавать экзамены, могут подготовиться на порталах «Решу ЕГЭ» и «Мои достижения».

Начиная с 1 апреля российские школьники могут просматривать видеоуроки в онлайн-школе, которую запустил «Яндекс». Там же учителям предлагается проводить занятия для своих учеников.

На сайте «Доступ всем» могут использовать школы и вузы для дистанционного обучения такие соцсети, как «Одноклассники» и «ВКонтакте». Там есть целый набор готовых инструментов для проведения трансляций и хранения материалов.

Скоро во «ВКонтакте» начнут показывать уроки для 5-11 классов, а «Одноклассники» запускают прямую линию в сообществе «Мы учителя», чтобы помогать запускать обучение через соцсеть.

Для любителей книг на портале доступна не только русская и зарубежная классика, но и современные бестселлеры. Сервис предоставляет курсы по самообразованию и саморазвитию. Платформа Skillbox дает бесплатный доступ к ряду лекций по дизайну, разработке и маркетингу. На сайте «Фоксфорд» можно найти курсы школьной программы, а на платформе «Викиум» — игровые тренажеры для развития внимания, памяти и мышления. И это далеко не весь список того, что предлагает пользователям новый сервис.