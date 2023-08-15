Общество 15 августа 2023, 18:23 Доступ в интернет для тех, кто ведет треш-стримы, предложили запретить в России Депутат Метелев: особое внимание следует уделить трансляциям, пропагандирующим терроризм

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Законодательную инициативу по борьбе с треш-стримерами могут рассмотреть уже в осеннюю сессию. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По словам парламентария, сразу четыре законопроекта, регулирующих эту сферу, ожидают рассмотрения. Трансляции с опасными, незаконными или жестокими действиями могут начать расценивать как отягчающие обстоятельства преступления, а их распространители могут получать штрафы.

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Кроме того, будет рассмотрена возможность лишать треш-стримеров доступа к интернету. Особое внимание со стороны правоохранителей, по мнению депутата, следует уделить треш-трансляциям, пропагандирующим терроризм.