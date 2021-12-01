Доступ россиян к социально значимым сайтам стал бесплатным с 1 декабря

В России с 1 декабря вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе. Согласно принятому документу, российские абоненты смогут без оплаты получить доступ к ресурсам, важность которых признало правительство.

Как сообщило «РИА Новости», в списке таких сайтов окажутся ресурсы госорганов и муниципальных ведомств, внебюджетных фондов и порталы госуслуг. В перечень попадут и некоторые другие сайты, их будет определять специальная комиссия кабмина. Критерии попадания в указанный список уже определены Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры).

Официальное название новой инициативы — «Доступный интернет», с ней ранее выступил российский президент Владимир Путин. Первые эксперименты в рамках такого проекта начались еще в апреле текущего года. Сначала Минцифры планировало, что они завершатся в середине лета, но позже было решено продлить исследование до 31 декабря. На текущий момент в перечне социально значимых ресурсов значится 371 пункт.