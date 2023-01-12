Общество 12 января 2023, 12:07 Доступ на мероприятия стартового дня ПМЭФ-2023 предоставят по единой льготной цене Единую стоимость участия в стартовом дне введут на ПМЭФ

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Стартовый день Петербургского международного экономического форума 2023 года запланирован на 14 июня. В этот день участникам предоставят доступ на мероприятия за единую льготную стоимость.

В стартовый день традиционно проведут форум малого и среднего предпринимательства, «ПМЭФ Юниор», «Лекарственная безопасность». Также 14 июня состоятся встречи по Арктической повестке и начнут работать тематические площадки «Территория инноваций», «Социальная платформа Фонда Росконгресс», «Устойчивое будущее», пространство «Здоровое общество». Доступ на мероприятия деловой программы стартового дня предоставят по льготной стоимости — 25 тысяч рублей. Регистрация начнется в феврале на официальном сайте форума.

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Оплатившие стартовый пакет участники смогут посетить мероприятия итогового дня ПМЭФ, который намечен на 17 июня. Тогда пройдет Международный молодежный экономический форум, на котором молодое поколение обсудит важные экономические и социальные вопросы с крупнейшими экспертами России и мира.

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По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ-2023 Антона Кобякова, стартовый день форума для участников станет полноценно рабочим. Гости смогут принять участие во всех тематических пространствах. Он отметил, что отдельное внимание на этот раз уделят как малому, так и среднему бизнесу.

«Убежден, что обсуждение вопросов международной кооперации малых и средних предприятий на площадке ПМЭФ будет содействовать запуску механизмов экономического роста и повышению качества товаров и услуг», — подчеркнул Кобяков.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.