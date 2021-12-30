Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря

В Москве с 17:00 31 декабря ограничат доступ на Красную площадь. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, передало РИА «Новости».

Меры обусловлены эпидемическими рисками в связи с коронавирусной пандемией и призваны исключить скопление людей на главой площади.

В департаменте напомнили, что из-за ковидной ситуации действуют ряд ограничений. И в целях профилактики в пятницу, после 17:00, доступ на Красную площадь ограничат.

Москвичей и гостей столицы также предупредили, что в период новогодних каникул в городе планируются контрольно-профилактические рейды, которые пройдут в районах праздничных мероприятий и других местах скопления людей.

Рейды будут направлены на обеспечение общественного порядка. За этим проследят не только сотрудники полиции и других правоохранительных органов, но и народные дружинники, заработают общественные пункты охраны порядка. Особое внимание уделят в том числе и контролю за соблюдением миграционного законодательства.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», какая погода ожидается в столице и области 31 декабря и 1 января.