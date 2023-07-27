Общество 27 июля 2023, 16:54 Доступ на Арабатскую стрелку запретят в Крыму ФСБ: гражданским лицам запретят доступ на Арабатскую стрелку в Крыму с 31 июля Nathan Dumlao / Unsplash

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Гражданские лица не смогут посещать Арабатскую стрелку в Крыму с конца июля. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике.

Запретить доступ на Арабатскую стрелку решил оперативный штаб Крыма под председательством главы республики Сергея Аксенова. Пропускать на косу перестанут 31 июля с 20:00, сообщил «Царьград».

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Исключение сделают для работников экстренных служб, направляющихся по вызовам на закрепленной территории. Также на Арабатскую стрелку пропустят тех, кто выполняет работы оборонного значения или связанные с ликвидацией чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, либо с особо опасными инфекционными болезнями. Такие сотрудники должны будут сообщить об этих работах не позднее, чем за час, а затем направить письменное уведомление.

«Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», — пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ.

В июне Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту временного размещения на Арабатской стрелке. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при атаке ВСУ погибла женщина.