Общество 03 марта 2024, 15:20 Доступ к «Википедии» в России могут заблокировать Депутат Горелкин: «Википедию» могут заблокировать по закону о популяризации VPN Unsplash

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Популярный информационный ресурс «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с новым законодательством о популяризации VPN. На это в Telegram-канале указал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что на сайте «Википедии» есть статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также советует применять их всем пользователям.

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«У Роскомнадзора есть ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения. Основания для блокировки „Википедии“ есть, нужно сделать так, чтобы у пользователей это не вызвало резкого дискомфорта», — написал Горелкин.

Депутат добавил, что вся ценная информация на «Википедии» уже продублирована на сервисах «Руниверсалис», «Рувики» и «БРЭ».

«Осталось сделать так, чтобы пользователям по ссылке на „Википедию“ предлагали открыть ее вариант на одном из российских аналогов. Эксперты РОЦИТ уже разрабатывают необходимое техническое решение», — добавил он.

В конце декабря стало известно о закрытии «Викимедии.ру», которая оказывала поддержку русскоязычной «Википедии».