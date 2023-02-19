Общество 19 февраля 2023, 11:19 Доступ к сайту издания The Bell ограничили в России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию The Bell в России РИА «Новости»

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Роскомнадзор ограничил доступ в России к сайту интернет-издания The Bell*. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничений к сайтам в Сети.

Причины блокировки издания не указаны. Издание по большой части специализируется на новостях из сферы бизнеса.

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Интернет-издание The Bell* открыла в 2017 году Елизавета Осетинская**, бывший главный редактор газеты «Ведомости», шеф-редактор РБК и российской версии журнала Forbes.

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Также Осетинская** ведет YouTube-канал «Русские норм!», аудитория которого насчитывает 430 тысяч подписчиков, ее контент посмотрели более 50 миллионов раз.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт бывших сотрудников радиостанции «Эхо Москвы». Регулятор выполнил требование Генеральной прокуратуры от 5 октября 2022 года.

* The Bell признан в России СМИ, исполняющим функции иноагента.

** Минюст включил Елизавету Осетинскую в реестр СМИ-иноагентов