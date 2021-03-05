Доступ к негативному контенту ограничат в школах

Российских школьников решили оградить от негативной информации в Сети. Для этого учебные заведения до конца 2021 года подключат к Wi-Fi сети, через которую будет доступен только верифицированный контент. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях, это категорически недопустимо», — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Крацова, в течение этого года все городские школы будут иметь доступ в интернет со скоростью минимум 100 мегабит в секунду. В сельских образовательных учреждениях скорость составит 50 мегабит в секунду. В школах, расположенных в отдаленных районах, будут использоваться другие технологии. В качестве примера министр привел спутниковую связь.

Также Кравцов заявил о создании специальной системы видеоконференцсвязи «Сфера». Программу разработали для школ и уже тестируют в 15 российских регионах. Образовательная социальная сеть создана на базе сети «ВКонтакте».