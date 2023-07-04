Общество 04 июля 2023, 15:47 Доступ к медицинской тайне предложили оставить только лечащему врачу Госдума рассмотрит законопроект о запрете доступа к данным пациента РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект, который предполагает наделить пациентов правом запрещать раскрытие и предоставление информации о своем здоровье всем, кроме лечащего врача. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты российского парламента.

Проект представили глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и его первый заместитель, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

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Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» они предложили дополнить новым положением. Если поправки примут, то пациенты получат возможность запрещать раскрывать или предоставлять любые данные о состоянии своего здоровья без письменного или электронного согласия. Право на это останется только у лечащего врача.

Российский Минздрав, указали в законопроекте, установит порядок ограничения и предоставления доступа к информации, которую пациент запретил раскрывать и предоставлять.

Авторы документа отметили в пояснительной записке, что разработали проект закона, чтобы снизить случаи злоупотребления правом медорганизаций «получать и использовать сведения», которые содержат врачебную тайну.