Доступ к «Криминальному чтиву» и другим фильмам могут ограничить из-за наркотиков

Роскомнадзор обратился к крупным российским стриминговым сервисам и напомнил, что в РФ есть ограничения на показ контента с наркотиками. Письмо от регулятора получили «Кинопоиск», Start, Okko, ivi, Megogo, сообщила газета «Ведомости».

Роскомнадзор еще раз сообщил онлайн-сервисам о запрете распространять информацию об изготовлении, употреблении, продаже запрещенных средств. Представители ведомства заявили, что чаще стали получать письма от людей с жалобами на произведения, которые затрагивают тему наркотиков.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что стриминговые сервисы сами должны проверить свои библиотеки и привести их к нормам в соответствии с законодательство РФ. Те сериалы и фильмы, где есть сцены с употреблением наркотических веществ, должны быть помечены маркером «18+». Если контент содержит сведения о способах изготовления запрещенных средств, местах их выращивания и так далее, то видеосервисы обязаны заблокировать доступ к этой информации.

Пока нет данных о том, на какие именно картины пожаловались подписчики сервисов. Газета предположила, что речь идет о фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Криминальное чтиво», сериалах «Во все тяжкие» и «Эйфория». В них есть сцены, где герои употребляют наркотики.