«Достримился». Подруга российского блогера Reeflay умерла в прямом эфире

Блогер Стас Reeflay вел прямой эфир, когда неожиданно умерла его подруга Валентина. На камеру также попали голоса полицейских и медиков. Однако официальных подтверждений смерти девушки не поступало.

Участники стрима попросили блогера не брать на себя вину, они также предположили, что подруга Стаса могла принять запрещенные вещества. Все началось с того, что юноша начал перетаскивать в другую комнату свою знакомую, потому что решил, что она без сознания и замерзла. Сначала он пытался привести ее в чувство, но после позвонил знакомому и попросил его вызвать скорую. Не исключено, что Стас Reeflay был пьян, так как на его столе стояла бутылка шампанского.

«Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что? <…> Я вам говорю, она как будто мертвая. <…> Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда», — сообщил он в слезах в прямом эфире.

До приезда скорой блогер негодовал от происходящего, плакал и винил себя в случившемся. Через время в кадре появились медики, которые констатировали смерть девушки. Тем не менее Стас еще несколько раз спросил врачей, точно ли она скончалась. На это ему ответили утвердительно.

Через время в комнате появились неизвестные. Вероятно, это полицейские, которых вызвал юноша. В первую очередь они попросили его «вырубить» камеру, но блогер ее просто развернул. Далее видна только стена и слышны разговоры, как стример говорит, что он в этом виноват.

«Достримился?.. Будем разбираться», — сказали полицейские.

Мужчины взяли у Reeflay паспорт и еще раз попросили выключить камеру. Через несколько секунд эфир прерывается. Известно, что девушка ранее часто участвовала в стримах блогера.

Год назад Reeflay избили в прямом эфире, сообщает телеканал НТВ. Многие думали, что это фейк. Но сомнения ушли, когда он показал на камеру лицо с разбитой челюстью. После блогер заявил в полицию еще и о краже.