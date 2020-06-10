«Достойно представлял звание писателя-юмориста»: Виктор Коклюшкин поделился воспоминаниями об Анатолии Трушкине

Анатолий Трушкин был тружеником литературного пера, что в наше время особенно важно. Так отозвался о нем писатель и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. В беседе с «360» он отметил, что может сказать только самые добрые слова об ушедшем из жизни коллеге.

По его словам, Трушкин не сразу понял свое призвание. Но когда понимание пришло, он отправился в Литературный институт.

«Он достойно представлял на эстраде звание писателя-юмориста. Работал до последних дней и относился к работе не халтурно, а с чувством ответственности», — подчеркнул Виктор Коклюшкин.

О смерти Анатолия Трушкина стало известно в среду, 10 июня. Писатель скончался после заражения коронавирусом.

Больше месяца он провел в больнице, где за его жизнь боролись медики. Заболевание протекало тяжело, но в какой-то момент началось улучшение и его перевели из реанимации в обычную палату.

Из-за нового обострения его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анатолий Трушкин скончался в минувший вторник, 9 июня. Ему было 78 лет.