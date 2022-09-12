Историческими достижениями России поразились в Китае | 360°

Общество 12 сентября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Историческими достижениями России поразились в Китае The Global Times отметила исторические достижения России за последние 200 лет РИА "Новости"

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Некоторые западные страны рассматривают Россию как государство со слабой сырьевой экономикой. Однако на ситуацию следует посмотреть под другим углом, вспомнив о ее исторических достижениях. Об этом говорится в материале китайского издания The Global Times.

После распада СССР, отметил журналист Ван Вэнь, площадь России в два раза превосходит территорию США, Китая и Канады.

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«Россия смело вступила в противостояние с системой западных стран, несмотря на то, что американская экономика идет впереди российской», — написал он.

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По словам Вэня, российская система образования сумела породить большое количество всемирно известных мастеров в области космических исследований, философии, химии, математики, политики, литературы, музыка и искусства.

«За последние 800 лет русские люди вели кровопролитную борьбу против нацистской Германии, наполеоновской Франции, турок-османов, Византии, монголов. Они научились сражаться отважно», — продолжил автор публикации.

Таким образом, в течение прошлых 200 лет Россия встала в ряд самых влиятельных и сильных государств мира и способна противостоять любому из них, заключил Вэнь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда будет защищать свои национальные интересы и проводить независимую политику.

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