Достижения женщин в фарминдустрии назвали на ПМЭФ-2022

Мужчины отстают в медицинской грамотности и редко ходят к врачам. Женщины же не только следят за своим здоровьем, но и активно участвуют в исследованиях и создании новых лекарств. Об этом и многом другом рассказали на форуме «Женщины в индустрии фармацевтики и биотехнологии» на ПМЭФ-2022.

Во время конференции «Женщины в индустрии фармацевтики и биотехнологии», который развернулся на полях Петербургского международного экономического форума, участникам напомнили о важности общественного здоровья и способах его сохранить.

Очень важным аспектом общественного здоровья является здоровье, сберегающая среда — все то, что окружает человека в радиусе 400 метров, и то, что формирует его привычки. Если людей окружает разнообразный фастфуд, то это приведет лишь к тому, что вокруг будет больше людей с повышенным индексом массы тела.

Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что лучшим показателем общественного здоровья может служить измерение медицинской грамотности населения. Россия первой создала опросник и провела первое исследование в шести регионах страны.

Источник фото: телеканал «360»

Исследование показало, что россияне хорошо информированы о факторах риска, однако женщины тут лидируют. Это неудивительно: они чаще ходят к врачу и в среднем живут на 10 лет дольше. Мужчины более уязвимы.

Руководитель проекта «Женщины за здоровое общество» Анастасия Столкова отметила, что социальная сфера имеет женское лицо. Также довольно много женщин работают в фарминдустрии и активно участвуют в разработке современных лекарственных препаратов.

Столкова подчеркнула, что нужно повышать доверие к отечественным препаратам. Этой весной стартовал федеральный информационный спецпроект «Лекарственная безопасность», который правдиво информирует россиян о работе системы лекарственного обеспечения. Людям нужны площадки доверия между государством, обществом и бизнесом.