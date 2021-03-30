Доставку заказов за 15 минут запустили в Москве и Петербурге

Покупки в интернете уже стали привычными, ведь все хотят сэкономить время. Но иногда курьера приходится ждать часами, поскольку четкие сроки не обозначены. В «Яндекс.Маркете» решились на амбициозные перемены — и сделали «Доставку за 15 минут» — по клику пользователя. «360» проверил на практике, работает ли это?

Заказ оформлен и оплачен, и вот что дальше — сначала все товары из «Яндекс Маркета» попадают в сортировочный центр. Оттуда их распределяют по другому желтому сервису — лавкам. Но для начала курьеры проверяют — все ли коробки на месте

«Чтобы не ошибиться и чтобы все было правильно, я проверяю свою тележку, все ли посылки мне отгружены. Программа построена так, что ни один заказ не пропадет. Каждый заказ имеет QR-код, я его считываю, откладываю в сторонку», — объясняет курьер «Яндекс.Маркет» Олег Соков.

Последняя коробка загружена в машину — можно ехать в «Яндекс.Лавку».

Здесь все заказы снова проверяют — сканируют штрих-код — чтобы ни один не потерялся. Покупатель получает уведомление в приложении — товар уже прибыл в «Яндекс.Лавку».

Далее приходит уведомление от «Яндекс.Лавки», что заказ доставлен. Значит, можно заказать курьера, обещают все привезти за 15 минут.

«Из „Лавки“ заказы мы передаем курьеру доставки „Яндекс.Go“, которые они доставят клиентам», — говорит кладовщик «Яндекс.Лавки» Ерсаин Буздаков.

Финишная прямая — передать заказ прямо в руки. Главный плюс этого сервиса — возможность оформить доставку в удобное для вас время.

«В 2018 году гибкая доставка была важна, интересна 25 процентам наших клиентов, а в 2020 уже более чем половине, и мы благодаря этому увидели, что ждать курьера долго — не круто. Благодаря синергии сервисов „Яндекс“ запустили историю с доставкой по клику», — отмечает руководитель направления доставки «Яндекс» Иван Задохин.

Доставка по клику пока что доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде для заказов стоимостью до 50 тысяч рублей. Главное, чтобы товар весил менее 10 кг, а его размеры не превышали 50 сантиметров.