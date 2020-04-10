Доставки и днем, и ночью. Как удалось увеличить объемы гречки и консервов в магазинах

Правительство пошло на дополнительные меры, чтобы обеспечить россиян бакалейными товарами в марте. Из-за ввода изоляции многие раскупили в магазинах крупы, гречку, макароны, мясные консервы. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Перед нами стояло сразу несколько задач. Для того, чтобы в торговых сетях был необходимый запас продовольствия, чтобы этот запас был в распределительных центрах, и чтобы наши производители, которые обеспечивают продовольствием распределительные центры и, в конечном счете, торговые сети, были готовы к увеличившемуся спросу на определенную продукцию», — рассказала Абрамченко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Среди мер, с помощью которых россиян обеспечили популярными продуктами, Абрамченко назвала разрешение большегрузам ездить не только в ночное, но и в дневное время. Для Москвы удалось договориться, чтобы 180 производителей подвозили продукцию напрямую, минуя распределительные центры.

В итоге удалось стабилизировать не только поставки, но и цены. Абрамченко поблагодарила производителей сахара, которые согласились ограничить отпускную цену 30 рублями. Благодаря этому в апреле фиксируется снижение цен по сравнению с мартом.