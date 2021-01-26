Доставка с мигалками и рабы в лаборатории: экс-главу УФСКН по Москве задержали за наркотики

В Ивановской области задержали бывшего главу подразделения управления ФСКН по подозрению в создании нарколабораторий. В таких помещениях мигрантов использовали в качестве рабов. А вещество развозилось на машинах со знаками ФСБ и с мигалкой.

«Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий», — передает РИА «Новости» слова представителя регионального управления ФСБ.

Спецслужбы полагают, что именно задержанный руководил наркобизнесом и вел финансовые потоки. Более того, работников-мигрантов в подпольных лабораториях удерживали насильно, угрожая расправой.

Кроме экс-руководителя, по этому делу задержаны еще 15 человек. Из 16 фигурантов 14 заключены под стражу, двое — под домашний арест. Сотрудники изъяли более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн раствора, из которого с помощью химических реакций выделяются наркотики, а также множество реактивов. Задержанные могут получить вплоть до пожизненного.