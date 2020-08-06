Доставка повседневных товаров может подорожать

На утверждении в Роспотребнадзоре находятся новые СанПиНы, согласно которым нельзя доставлять бытовую химию в автомобилях, развозящих продукты питания. Принятие новых норм повысит стоимость доставки минимум вдвое.

Как пишет газета «Известия», Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) уже направила негативный отзыв на новый проект на имя главного санитарного врача Анны Поповой. В объединении считают, что новые требования являются чрезмерными.

Сегодня организации доставляют пищевые и непищевые продукты совместно. Но при этом полностью исключается их прямой контакт.

Кроме того по оценке экспертов, раздельная транспортировка станет неудобной как для продавцов, потому что это приведет к дополнительным расходам, так и для покупателей, которым один заказ нужно будет принимать несколько раз.

«Дополнительные расходы компаний из-за новых требований возрастут в два раза. В итоге стоимость доставки увеличится пропорционально, сейчас она составляет в среднем по России 300–350 рублей», — рассказал президент АКИТ Артем Соколов.