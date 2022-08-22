Достаточно лишь звонка. Подполковник ФСБ в отставке предположил, что за устройство могло взорвать машину Дугиной

Взрывное устройство в машине погибшей Дарьи Дугиной могло находиться прямо под водительским местом. Преступники могли закрепить взрывчатку за несколько минут. Такое предположение сделал подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа», участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов в разговоре с «360».

По его словам, взрывные устройства часто активизируют с помощью телефона. Филатов объяснил, как действует преступник, работая с гаджетом.

«Его (номер телефона — прим. ред.) знает только преступник, который, предположительно, собирается привести в действие взрывное устройство. Он может наблюдать совсем издалека, понимает, где находится объект, может ли взрыв повредить каких-то других случайных людей», — рассказал подполковник ФСБ в отставке.

Преступнику достаточно просто набрать номер телефона. Когда гаджет примет сигнал, то он даст сигнал управления для подрыва взрывного устройства. Причем само телефонное устройство может находиться очень далеко от места, где располагается жертва.

Здесь, я так понимаю, оно (взрывное устройство — прим. ред.) было безоболочное, могло быть направленное взрывное устройство. Я думаю, 400 граммов достаточно, чтобы совершить такое преступление — в машине подорвать одного человека. Скорее всего, оно было заложено под местом водителя. С помощью простейших устройств можно было сделать, чтобы взрыв был направлен на водителя, а не на дорогу. Мы видели, что произошло с машиной. Я думаю, что в принципе это больше, чем надо. Направленного удара достаточно даже было половины, но решили перестраховаться Алексей Филатов.

Чтобы закрепить взрывное устройство на машину, достаточно двух минут. Необязательно оно должно находиться на днище, его могли поставить в районе подкрылок.

«В каждом автомобиле можно найти место, где можно использовать взрывное устройство, направить его на водителя, и при подрыве будет стопроцентный результат», — заключил эксперт.

По его словам, обнаружить такое взрывное устройство при каких-то простых манипуляциях достаточно сложно.

«Хорошая гарантия — не только, когда человек охраняется, но и автомобиль. Водитель-охранник, который не отходит от машины ни на минуту», — сказал Филатов.

Политолог, журналист Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в московском регионе. По предварительным данным, за перемещениями Дугиной следили, взрывное устройство в ее автомобиле привели в действие дистанционно.