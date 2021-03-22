Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов обсудил с «Ридусом» темпы массовой вакцинации от коронавируса в стране.

Уточняется, что в целом по стране прививки первым компонентом сделали 6,3 миллиона человек, из которых 4,3 миллиона вакцинированы полностью.

«Это достаточно интенсивный темп. Очень важно помнить, что это не статичная ситуация: темп вакцинации населения постоянно наращивается», — заметил Чуланов.