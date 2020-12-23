Досрочные каникулы для школьников объявили в Крыму

Он уточнил, что такое решение было принято из-за рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава Республики.

«Уже сейчас можно говорить о том, что пятница — 25 декабря — последний учебный день в этом году», — заявил Аксенов.

Дату окончания каникул он пока не назвал.