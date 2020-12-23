Досрочные каникулы для школьников объявили в Крыму
Школьникам объявили досрочные каникулы в Крыму. Они закончат учиться 25 декабря. Такие меры были приняты из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
Он уточнил, что такое решение было принято из-за рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава Республики.
«Уже сейчас можно говорить о том, что пятница — 25 декабря — последний учебный день в этом году», — заявил Аксенов.
Дату окончания каникул он пока не назвал.