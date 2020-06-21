Досрочное голосование по поправкам к Конституции стартовало в Дагестане

На территории Дагестана стартовало досрочное голосование по поправкам к Конституции. Участки открылись в отдаленных и труднодоступных районах республики.

Всего таких пунктов — 106, об этом сообщило издание «Махачкалинские известия» со ссылкой на местный ЦИК.

На избирательных пунктах соблюдаются все меры безопасности. Голосующим выдают специальные комплекты для голосования — это средства индивидуальной защиты и бланк заявления. Из-за сложной эпидемической ситуации в регионе в обязательном порядке нужно соблюдать дистанцию и надевать маски.

Ранее власти приняли решение начать голосование в Дагестане чуть раньше, чем по всей стране, из-за того, что в отдаленные села не так просто добраться.

Голосование по поправкам к Конституции начнется 25 июня и завершится 1 июля. В этом году жители Москвы и Нижнего Новгорода имеют право сделать свой выбор через интернет — для этого нужно было заранее зарегистрироваться на портале mos.ru или на сайте госуслуг.