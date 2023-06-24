Общество 24 июня 2023, 07:51 Досмотр транспорта могут ввести в Воронежской области Губернатор Гусев: в Воронежской области могут ввести досмотр транспорта Pxhere

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Власти Воронежской области могут начать досмотр машин на дорогах региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям <…> меры по досмотру автомобилей и другие», — написал он.

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Губернатор отметил, что проводит постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке в регионе. По его словам, власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Гусев напомнил о необходимости воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», по дорогам регионального и местного значения.

Он не исключил введение запрета на проведение массовых мероприятий.

«Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле», — резюмировал губернатор.

Ранее он сообщил, что по федеральной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники.