«Доска позора». Онлайн-база злостных нарушителей ПДД заработает с 1 июля
МВД: онлайн-база данных о нарушителях ПДД заработает с 1 июля
Онлайн-база с данными злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» заработает в России с 1 июля. Об этом говорится в сообщении приказа МВД, который опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС „ГИБДД-М“ подсистемы „Витрина данных ГИБДД“, „Надзор ГИБДД“ и „Оперативная выборка данных“», — говорится в тексте документа.
Члены Общественной палаты РФ сравнили действующий свод правил дорожного движения с ящиком Пандоры и обсудили предложения по его доработке. Представитель «РосДорНИИ» предложил вносить изменения пакетами, поделенными на две группы — срочные и систематические.
Действующие ПДД приняли в России еще в 1994 году. С тех пор в них многократно вводили поправки, а с января 2021 года менять их запрещено. В стране можно только принять новый документ.