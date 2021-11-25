Дошкольные учреждения предложили обязать возмещать средства за пропуски по болезни
Депутат Федоров: родителям дошкольников нужно возвращать плату за пропуски по болезни
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил обязать дошкольные учреждения возвращать родителям детей оплату за время, пропущенное ребенком по болезни или другой уважительной причине. Об этом написал RT.
Депутат отметил, что с 1 сентября этого года родители имеют право на полную выплату по больничному листу в связи с болезнью ребенка до 7 лет. При этом платные дошкольные учреждения далеко не всегда в договоре предусматривают возврат средств за отсутствие ребенка по уважительной причине.