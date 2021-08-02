Дошкольник с собакой пропал в лесу в Челябинской области. Его нашли на следующий день

Шестилетний мальчик 1 августа взял свою собаку, ушел гулять в лес из дома на заимке Плотникова в Брединском районе Челябинской области и пропал. Его нашел на следующий день лесник.

«Мальчик 2014 года рождения проживал с родными на заимке Плотникова, в девяти километрах от поселка Рымникский Брединского района. В районе обеда 1 августа ушел гулять и не вернулся. Для его поиска сформировали межведомственную группировку из 127 человек и 29 единиц техники», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в район поисков направили подразделения Карталинского и Магнитогорского пожарно-спасательных гарнизонов, кинологов и психологов. Ребенка искали с воздуха, к операции подключились волонтеры и местные жители. Мальчика обнаружили утром в понедельник, 2 августа. С ним все в порядке, он находится под наблюдением медиков.

Как сообщило агентство Ura.ru, его нашел местный лесник в трех километрах от заимки. Ночью в лесу, где заблудился ребенок, температура воздуха опускалась до +14 градусов.