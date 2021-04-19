ГИБДД вернут контроль над дорожными знаками

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который обязывает представителей властей всех уровней согласовывать с МВД установку всех дорожных знаков, разметок, светофоров и камер.

«Проект закона „в целом“ одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании правительства», — сообщил «Коммерсант».

МВД лишили полномочий при установки знаков в 2013 году.

Согласование будет не нужно для установки знаков об аварийно-восстановительных работах после чрезвычайного происшествия, если движение ограничивается на срок не более двух дней.

Поправки облегчают властям информирование населения о новых платных парковках. Теперь не нужно сообщать о них в печатных изданиях, только в интернете.

В столичном Центре организации дорожного движения изданию сообщили, что существенных изменений после внесения поправок не произойдет, потому что ГИБДД и сейчас входит в состав межведомственной комиссии по рассмотрению Проекта организации дорожного движения (ПОДД). Дорожные камеры также устанавливаются после согласования паспортов сотрудниками Госавтоинспекции.