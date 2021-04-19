Дорожный эксперт рассказал, зачем МВД контролировать дорожные знаки

Размещение знаков дорожного движения вновь перейдет в ведомство МВД России. Автоэксперт Владимир Сажин посчитал это изменение значительным. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

«У нас за безопасность дорожного движения отвечает все-таки ГИБДД. Соответственно, ГИБДД должно и согласовывать установку знаков дорожных. Им лучше знать, как организовывается дорожное движение в конкретном районе, где очаги ДТП и так далее», — пояснил свою позицию Сажин.

По его мнению, на данный момент дирекция организации дорожного движения не согласовывает с ведомством размещение знаков. Из-за этого не фиксируются схемы передвижения и не нормированы пути объезда препятствий.