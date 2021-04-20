Дорожные знаки в центре Петербурга отчистили от граффити

В Санкт-Петербурге специалисты «Дирекции по организации дорожного движения» в рамках месячника по благоустройству отчистили от граффити светофоры и дорожные знаки в Центральном районе. Об этом рассказали «Невские новости».

Также покрасили и обновили дорожную разметку, лежачие полицейские, сигнальные столбы. У части светофоров поменяли крышки, положили новый слой краски. Проводимые работы не затруднили автомобильное движение. До конца апреля специалисты окрасят и помоют более 126 тысяч дорожных знаков по всему Петербургу.